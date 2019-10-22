ОБСЕ заметила возле моста в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК
ОБСЕ 19 октября впервые зафиксировала пророссийских боевиков с повязками СЦКК возле временного обходного пешеходного моста на участке разведения в районе Станицы Луганской.
О присутствии трех боевиков в Станице сообщила СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете, который был опубликован в понедельник, 21 октября.
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19 октября на участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ впервые увидела 3 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") на входе временного обходного пешеходного моста,
– говорится в отчете.
После этого наблюдатели видели, как за пределами участка разведения грузовик подвозил гравий к автостоянке возле памятника князю Игорю. Это примерно в километре от моста.
Уже на следующий день, 20 октября, ОБСЕ снова видела подконтрольных России наемников с нарукавными повязками СЦКК возле разрушенного моста.
Почему на Донбассе не может быть российских представителей СЦКК?
В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ были выведены из состава Совместного центра контроля и координации. Это произошло после введения новых правил въезда в Украину для россиян, начавших действовать 1 января 2018 года.
После этого российские представители СЦКК покинули Украину. Следовательно, на Донбассе официально действует только украинская сторона СЦКК.
Делегация Украины в ОБСЕ подчеркивает, что появление мужчин в военной форме с повязками с надписями "СЦКК" является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.
Что известно о ремонтных работах на мосту в Станице Луганской?
- Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".
- Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.
- Восстановление моста долго не могли начать из-за того, что оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности.
- 30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской.
- В августе возникли трудности. Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могли начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- Уже впоследствии украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста в Станице Луганской, однако оккупанты делать это отказались.
- В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской. Ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост