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      ОБСЕ заметила возле моста в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК

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      Боевики с повязками СЦКК появились возле моста в Станице Луганской
      Боевики с повязками СЦКК появились возле моста в Станице Луганской / Иллюстративное фото

      ОБСЕ 19 октября впервые зафиксировала пророссийских боевиков с повязками СЦКК возле временного обходного пешеходного моста на участке разведения в районе Станицы Луганской.

      О присутствии трех боевиков в Станице сообщила СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете, который был опубликован в понедельник, 21 октября.

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      19 октября на участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ впервые увидела 3 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") на входе временного обходного пешеходного моста,
      – говорится в отчете.

      После этого наблюдатели видели, как за пределами участка разведения грузовик подвозил гравий к автостоянке возле памятника князю Игорю. Это примерно в километре от моста.

      Уже на следующий день, 20 октября, ОБСЕ снова видела подконтрольных России наемников с нарукавными повязками СЦКК возле разрушенного моста.

      Почему на Донбассе не может быть российских представителей СЦКК?
      В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ были выведены из состава Совместного центра контроля и координации. Это произошло после введения новых правил въезда в Украину для россиян, начавших действовать 1 января 2018 года.

      После этого российские представители СЦКК покинули Украину. Следовательно, на Донбассе официально действует только украинская сторона СЦКК.

      Делегация Украины в ОБСЕ подчеркивает, что появление мужчин в военной форме с повязками с надписями "СЦКК" является грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

      Что известно о ремонтных работах на мосту в Станице Луганской?

      • Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".
      • Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.
      • Восстановление моста долго не могли начать из-за того, что оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности.
      • 30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской.
      • В августе возникли трудности. Ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могли начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
      • Уже впоследствии украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста в Станице Луганской, однако оккупанты делать это отказались.
      • В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской. Ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Пророссийские боевики ОБСЕ
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