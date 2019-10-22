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      ОБСЄ помітила біля мосту в Станиці Луганській бойовиків з пов'язками СЦКК

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      Бойовиків з пов'язками СЦКК з'явились біля мосту в Станиці Луганській
      Бойовиків з пов'язками СЦКК з'явились біля мосту в Станиці Луганській / Ілюстративне фото

      ОБСЄ 19 жовтня вперше зафіксувала проросійських бойовиків з пов’язками СЦКК біля тимчасового обхідного пішохідного мосту на ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

      Про присутність трьох бойовиків у Станиці повідомила СММ ОБСЄ у своєму щоденному звіті, що був опублікований у понеділок, 21 жовтня.

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      19 жовтня на ділянці розведення в районі Станиці Луганської команда СММ вперше побачила 3 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") на вході до тимчасового обхідного пішохідного моста,
      – йдеться у звіті.

      Після цього спостерігачі бачили, як за межами ділянки розведення вантажівка підвозила гравій до автостоянки біля пам’ятника князю Ігорю. Це приблизно за кілометр від моста.

      Вже наступного дня, 20 жовтня, ОБСЄ знову бачила підконтрольних Росії найманців з нарукавними пов'язками СЦКК біля зруйнованого мосту.

      Чому на Донбасі не може бути російських представників СЦКК? У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ були виведені зі складу Спільного центру контролю та координації. Це сталося після введення нових правил в'їзду в Україну для росіян, що почали діяти 1 січня 2018 року.

      Після цього російські представники СЦКК залишили Україну. Відтак, на Донбасі офіційно діє лише українська сторона СЦКК.

      Делегація України в ОБСЄ наголошує, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК" є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

      Що відомо про ремонтні роботи на мості у Станиці Луганській?

      • Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".
      • Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.
      • Відновлення мосту довго не могли почати через те, що окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки.
      • 30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській.
      • У серпні виникли труднощі. Ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не моли розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
      • Вже згодом українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській, однак окупанти робити це відмовились.
      • На початку вересня Володимир Зеленський повідомив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській. Раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Проросійські бойовики Новини Луганська
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