Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове вспомнил, что больной человек не мог говорить. Об этом он рассказал в интервью журналистам 24 канала.

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Священник рассказал, когда понял, что COVID-19 – тяжелая болезнь

Отец напомнил, что стал настоятелем храма фактически в начале пандемии – разница была всего месяц. Именно священник хоронил участника АТО, который умер от коронавируса.

"Помню, что я был первым священником в городе, который после объявления локдауна должен был похоронить человека", – вспомнил отец.

Он объяснил, что имел страх, что может кого-то заразить, даже не чувствуя, что болен. Ведь отец общается с большим кругом людей. Однако заверил, что на самом деле не болел COVID-19 за весь промежуток времени.

Но среди моих друзей много было больных, многие отошли даже в вечность. Я понял, что болезнь тяжелая, когда общался по телефону с человеком, а он не мог говорить, ему не хватало воздуха,

– объяснил Тарас Михальчук.

Именно поэтому в апреле, когда у священников появилась возможность вакцинироваться, отец и его жена получили вакцину AstraZeneca.

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