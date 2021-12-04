Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове вспомнил, что больной человек не мог говорить. Об этом он рассказал в интервью журналистам 24 канала.
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Священник рассказал, когда понял, что COVID-19 – тяжелая болезнь
Отец напомнил, что стал настоятелем храма фактически в начале пандемии – разница была всего месяц. Именно священник хоронил участника АТО, который умер от коронавируса.
"Помню, что я был первым священником в городе, который после объявления локдауна должен был похоронить человека", – вспомнил отец.
Он объяснил, что имел страх, что может кого-то заразить, даже не чувствуя, что болен. Ведь отец общается с большим кругом людей. Однако заверил, что на самом деле не болел COVID-19 за весь промежуток времени.
Но среди моих друзей много было больных, многие отошли даже в вечность. Я понял, что болезнь тяжелая, когда общался по телефону с человеком, а он не мог говорить, ему не хватало воздуха,
– объяснил Тарас Михальчук.
Именно поэтому в апреле, когда у священников появилась возможность вакцинироваться, отец и его жена получили вакцину AstraZeneca.
Отец Тарас Михальчук призвал не покупать COVID-сертификаты: смотрите видео
Коротко об объяснении отца о коронавирусе
- Тарас Михальчук рассказал, что религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы делать вакцины. Отец объяснил, что вакцинация – это не грех.
- Священник рассказал, что среди круга его друзей-священнослужителей, в том числе из Гарнизонного храма, 95% вакцинированы. В то же время есть те, кто переболел COVID-19, поэтому из-за определенных предписаний пока не вакцинируются.
- Более того, по поводу покупки COVID-сертификата – это еще хуже, чем осуждение. Потому что здесь объективное действие, материальное действие, обман.