Об этом сообщает в своем телеграме глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

К слову Каждые 2 – 3 дня оккупанты пытаются нас обстрелять, – Козицкий о ситуации на Львовщине

С начала полномасштабного вторжения – около 287 тысяч человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе,

– объяснил Козицкий.

Как внутренне перемещенные лица в Единой информационной базе данных зарегистрировались 44 тысячи человек. У них будет возможность получить помощь от государства.

За предыдущие сутки из Украины через западную границу выехали 32 тысячи человек. В том числе более 16 тысяч – через пункты пропуска во Львовской области. В Украину через западную границу за сутки вернулись более 20 тысяч граждан.

Также за сутки во Львовской области было два уведомления о воздушной опасности.

В обоих случаях была угроза ракетного удара. Как известно, во время второго оповещения сработали силы нашей ПВО. Они сбили две крылатые ракеты. По информации Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, удар ракетами нанесли истребители оккупанта с территории Беларуси,

– сообщил Козицкий.

Полиция Львовщины только за последние сутки проработала 1199 обращений относительно подозрительных людей и объектов.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко анонсировал возмещение государством утраченного в результате боевых действий жилья. Подать заявку можно через приложение Дия.