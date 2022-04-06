Про це повідомляє у своєму телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

До слова Кожні 2 – 3 дні окупанти намагаються нас обстріляти, – Козицький про ситуацію на Львівщині

Від початку повномасштабного вторгнення – майже 287 тисяч людей. Приблизно стільки ж знайшли помешкання на Львівщині самостійно, у приватному секторі,

– пояснив Козицький.

Як внутрішньо переміщені особи в Єдиній інформаційній базі даних зареєструвались 44 тисячі людей. У них буде можливість отримати допомогу від держави.

За минулу добу з України через західний кордон виїхали 32 тисячі осіб. В тому числі понад 16 тисяч – через пункти пропуску у Львівській області. До України через західний кордон за добу повернулись понад 20 тисяч громадян.

Також за добу на Львівщині було два сповіщення про повітряну небезпеку.

В обох випадках була загроза ракетного удару. Як відомо, під час другого сповіщення спрацювали сили нашої ППО. Вони збили дві крилаті ракети. За інформацією Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, удар ракетами нанесли винищувачі окупанта з території Білорусі,

– повідомив Козицький.

Поліція Львівщини лише за останню добу опрацювала 1199 звернень щодо підозрілих людей та об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував відшкодування державою втраченого внаслідок бойових дій житла. Подати заявку можна через застосунок Дія.