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      Общенациональная забастовка во Франции обошлась железнодорожникам в 400 миллионов евро

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      Из-за протестов во Франции парализовано движение транспорта / AFP

      За почти три недели забастовки французская государственная железнодорожная компания SNCF потеряла 400 миллионов евро. Забастовка также привела к большим потерям для владельцев магазинов и ресторанов.

      Забастовка обходится компании SNCF в 20 миллионов евро в день. Об этом сообщил ее глава Жан-Пьер Фаранда. Однако, по его словам, подводить экономические итоги протестного движения, которое может усилиться в 2020 году, еще рано.

      К теме: Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

      Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", протесты против пенсионной реформы продолжаются по всей Франции. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP.

      Из-за этого общественный транспорт в Париже ходит с серьезными перебоями, а на выходные почти полностью прекращает работу.

      Забастовка также привела к большим потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрерывных протестов они теряют до 200 миллионов евро в день. Профессор университета Париж-Дофин Фредерик Донан оценивает влияние забастовки в пол миллиарда евро ежедневно.

      В парижских оперных театрах, сотрудники которых также протестуют против отмены их специального пенсионного режима, за три недели отменили несколько десятков выступлений. Экономические потери в государственном учреждении оценили в 8 миллионов евро.

      Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы заявил, что отказывается от своей президентской пенсии. Как главе государства, ему положены ежемесячные выплаты в размере 6 тысяч 220 евро.

      Что известно о протестах во Франции?
      Во Франции уже третью неделю продолжаются масштабные протесты и демонстрации против правительственной пенсионной реформы. В ней правительство хочет оставить официальный минимальный возраст выхода на пенсию 62 года, но через разные формулировки фактически повысить его до 64.

      В забастовке приняли участие работники профсоюзов, учителя, врачи, транспортники. Многотысячные митинги прошли по всей стране – как в столице, так и в регионах.

      Смотрите сюжет 24 канала о протестах во Франции:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Новости Франции
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