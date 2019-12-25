Загальнонаціональний страйк у Франції обійшовся залізничникам у 400 мільйонів євро

За майже три тижні страйку французька державна залізнична компанія SNCF втратила 400 мільйонів євро. Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів.

Страйк коштує компанії SNCF 20 мільйонів євро на день. Про це повідомив її глава Жан-П'єр Фаранда. Однак, за його словами, підбивати економічні підсумки протестного руху, який може посилитися у 2020 році, ще рано.

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Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", протести проти пенсійної реформи тривають по усій Франції. Профспілки відмовилися припинити безстроковий страйк залізничників і співробітників паризької транспортної компанії RATP.

Через це громадський транспорт у Парижі ходить з серйозними перебоями, а на вихідні майже повністю припиняє роботу.

Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день. Професор університету Париж-Дофін Фредерік Донан оцінює вплив страйку в пів мільярда євро щодня.

У паризьких оперних театрах, співробітники яких також протестують проти скасування їхнього спеціального пенсійного режиму, за три тижні скасували кілька десятків виступів. Економічні втрати в державній установі оцінили у 8 мільйонів євро.

Відзначимо, що президент Франції Еммануель Макрон на знак солідарності з протестувальниками проти пенсійної реформи заявив, що відмовляється від своєї президентської пенсії. Як главі держави, йому належать щомісячні виплати у розмірі 6 тисяч 220 євро.

Що відомо про протести у Франції?У Франції вже третій тиждень тривають масштабні протести і демонстрації проти урядової пенсійної реформи. У ній уряд хоче залишити офіційний мінімальний вік виходу на пенсію 62 роки, але через різні формулювання фактично підвищити його до 64.



У страйку взяли участь працівники профспілок, вчителі, лікарі, транспортники. Багатотисячні мітинги відбулися по всій країні – як у столиці, так і в регіонах.

Дивіться сюжет 24 каналу про протести у Франції: