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      Макрон на тлі протестів у Франції відмовився від президентської пенсії

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      Макрон відмовився від щомісячних виплат у майже 20 тисяч євро / kremlin.ru

      Президент Франції Еммануель Макрон на знак солідарності з протестувальниками проти пенсійної реформи заявив, що відмовляється від своєї президентської пенсії. Як главі держави, йому належать щомісячні виплати у розмірі 6 тисяч 220 євро.

      Крім того, він відмовився від членства у Конституційній раді Франції, яке гарантоване кожному президенту, повідомляє видання Politico.

      До слова: У Франції уже 15 днів тривають протести: що відомо

      Місце у Конституційній раді гарантує попереднім президентам Франції ще 13 тисяч 500 євро щомісяця.

      Загальна сума щомісячних надходжень, від яких відмовився Еммануель Макрон, становить 19 тисяч 720 євро. За нинішнім курсом це близько 510 тисяч гривень щомісяця.

      Від місця у Конституційній раді Франції також відмовлявся попередник Макрона Франсуа Олланд, але чинний глава французької держави став першим президентом, який відмовився від пенсії.

      Що відомо про протести у Франції?У Франції вже третій тиждень тривають масштабні протести і демонстрації проти урядової пенсійної реформи. У ній уряд хоче залишити офіційний мінімальний вік виходу на пенсію 62 роки, але через різні формулювання фактично підвищити його до 64.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Франції Пенсія Еммануель Макрон Протести
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