Несколько кандидатов в общественный совет НАБУ вызвали недоумение общественности текст омсвоих мотивационных писем. Кто-то сравнивал коррупцию с бездомными, а кто – то цитировал шансон.

Сегодня продолжается электронное голосование за кандидатов в общественный совет Национального антикоррупционного бюро. Среди людей, которые хотят контролировать этот орган, есть такие, которіе цитируют стихотворение Тараса Шевченко или песню "Владимирский централ", а на одного из кандидатов вообще нет досье. Подробности в статье на сайте 24 канала.

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Клятвы и стихи

Всего в Общественный совет будут избраны 15 человек из 34 кандидатов. То есть каждый второй, кто изъявил желание заниматься подобной волонтерской деятельностью и был допущен к избранию.

Все кандидаты представляют общественные организации. Каждый из них должен был подать соответствующие документы и решения ГО о выдвижении кандидатом. Все должны были написать мотивационное письмо, в котором объяснить, почему именно их стоит выбрать в общественный совет при НАБУ. Кандидаты отмечают, что желают помочь государству бороться с коррупцией, но не все приводят адекватные доводы.

В частности Роман Белецкий, который представляет ГО "Кибер Контроль", в своем письме цитирует стихотворение Тараса Шевченко "Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом …"

Затем кандидат пишет, что клянется выполнять приказы командиров. Интересно, господин Билецкий понимает куда именно он идет? Заканчивает он свое "произведение" традиционным для молитвы словом "Аминь".

Скриншот зс сайта НАБУ

А представитель ОО "Контроль власти" Владислав Занин и представитель ОО "Общественный контроль действует" Станислав Компаниец в своих мотивационных письмах решили процитировать шансон: "Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, зла немерено".

Профайл Компанейца на Linkedin

Затем Владислав Занин пишет, что такая ситуация, которую описал словами песни, заставила его баллотироваться в общественный совет при НАБУ.

Скриншот с сайта НАБУ

В свою очередь, господин Компаниец пишет следующее: "Хотел бы начать изложение мотивов быть избранным в состав общественного контроля по следующему... золотом покрылись купола, и малец-послушник листья жгет ...".

Цитирование песни заняло аж пять абзацев, и только в последнем кандидат объясняет, что тоже хочет контролировать НАБУ.

Скриншот с сайта НАБУ

О коррупции и Соросе

Более адекватным (на фоне упомянутых кандидатов) выглядит то, что пишет представительница ОО "Контроль сферы здравоохранения" Каролина Ингинова. Она образно сравнивает коррупцию с бомжом.

"Коррупция в Украине – это как пьяный бомж в подъезде... я бы предложила этому бездомному привести себя в человеческий вид", – пишет кандидат.

Скриншот с сайта НАБУ

А информация о кандидате от ОО "Центр содействия противодействию коррупции" Олега Лебезуна вообще отсутствует на сайте НАБУ. Возможно, это произошло из-за технических нюансов.

Скриншот с сайта НАБУ

И в завершение вниманию наших читателей интересное "произведение". Его автором является Роман Линник, который был выдвинут аж от трех общественных организаций – ОО "ГКД ГРУПП", ГС "Антикоррупционный союз "Общественный контроль", ГС "Правозащитный союз "ГКД Групп".

В своем мотивационном письме Линник называет НАБУ – "межгалактическим антикоррупционным органом". Кабмин Зеленского именует правительством, которое "сформировано из мужчин, имеющих интимные отношения с мужчинами". Иронично называет Джорджа Сороса серийным филантропом, а НАБУ, по убеждению Линника, руководят "представители арийской расы и внучатые племянники Адольфа".

Заручившись поддержкой таких членов, иметь возможность занять место среди уважаемых либерастов, свидетелей пришествия Сороса с низкой социальной ответственностью и чистокровными арийцами из села Большие Залупивци Тернопольской области,

– пишет Роман Линник.

Скриншот с сайта НАБУ

Куда смотрели чиновники НАБУ, которые допустили таких ярких кандидатов к избранию, неизвестно. Впрочем, голосование продолжается и после 21.00 можно будет узнать, кто из них победил.