Декілька кандидатів в громадську раду НАБУ викликали подив громадськості через текст своїх мотиваційних листів. Хтось порівнював корупцію із безхатьками, а хтось – цитував шансон.

Сьогодні триває електронне голосування за кандидатів в громадську раду Національного антикорупційного бюро. Серед людей, які хочуть контролювати цей орган є такі, що цитують вірш Тараса Шевченка або пісню "Володимирський централ", а на одного з кандидатів взагалі немає досьє. Деталі у статті на сайті 24 каналу.

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Клятви та вірші

Усього у громадську раду буде обрано 15 людей, з 34 кандидатів. Тобто кожен другий, хто виявив бажання займатися подібною волонтерською діяльністю та був допущений до обрання.

Всі кандидати представляють громадські організації. Кожен з них мав подати відповідні документи й рішення ГО про висунення кандидатом. Всі мусили написати мотиваційний лист у якому пояснити, чому саме їх варто обрати у громадську раду при НАБУ. Кандидати зазначають, що бажають допомогти державі боротися з корупцією, але не всі приводять адекватні доводи.

Зокрема Роман Білецький, який представляє ГО "Кібер Контроль", у своєму листі цитує вірш Тараса Шевченка "Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом …"

Потім кандидат пише, що клянеться виконувати накази командирів. Цікаво, чи пан Білецький розуміє куди саме він йде? Закінчує він свій "твір" традиційним для молитви словом "Амінь".

Скриншот з сайту НАБУ

А представник ГО "Контроль влади" Владислав Занін та представник ГО "Громадський контроль діє" Станіслав Компанієць у своїх мотиваційних листах вирішили процитувати шансон: "Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, зла немерено".

Профайл Компанійця на Linkedin

Потім Владислав Занін пише, що така ситуація, яку описав словами пісні, змусила його балотуватись у громадську раду при НАБУ.

Скриншот з сайту НАБУ

Своєю чергою, пан Компанієць пише наступне: "Хотів би почати викладення мотивів бути обраним до складу громадського контролю з наступного… золотом покрылись купола, и малец-послушник листья жгет ...".

Цитування пісні зайняло аж п’ять абзаців й лише в останньому кандидат пояснює, що теж хоче контролювати НАБУ.

Скриншот з сайту НАБУ

Про корупцію та Сороса

Більш адекватним (на фоні згаданих кандидатів) виглядає те, що пише представниця ГО "Контроль сфери охорони здоров`я" Кароліна Інгінова. Вона образно порівнює корупцію з бомжом.

"Корупція в Україні – це як п’яний бомж у під’їзді... я би запропонувала цьому безхатьку привести себе у людський вигляд", – пише кандидатка.

Скриншот з сайту НАБУ

А інформація про кандидата від ГО "Центр сприяння протидії корупції" Олега Лебезуна взагалі відсутня на сайті НАБУ. Можливо, це сталось через технічні нюанси.

Скриншот з сайту НАБУ

І на завершення до уваги наших читачів найцікавіший "твір". Його автором є Роман Линник, який був висунутий аж від трьох громадських організацій – ГО "ГКД ГРУП", ГС "Антикорупційна спілка "Громадський контроль", ГС "Правозахисна спілка "ГКД Груп".

У своєму мотиваційному листі Линник називає НАБУ – "міжгалактичним антикорупційним органом". Кабмін Зеленського іменує урядом, який "сформований з чоловіків, що мають інтимні стосунки з чоловіками". Іронічно прозиває Джорджа Сороса серійним філантропом, а НАБУ, за переконанням Линника, керують "представники арійської раси й внучаті племінники Адольфа".

Заручившись підтримкою таких членів, матиму нагоду зайняти місце серед поважних ліберастів, свідків пришестя Сороса з низькою соціальною відповідальністю та чистокровними арійцями з села Великі Залупівці Тернопільської області,

– пише Роман Линник.

Скриншот з сайту НАБУ

Куди дивились посадовці НАБУ, які допустили таких яскравих кандидатів до обрання, невідомо. Втім, голосування триває й після 21.00 можна буде дізнатися, чи хтось з них переміг.