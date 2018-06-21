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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Общие масштабы трудовой миграции украинцев оценивают в 2-3 миллиона человек

46 Читати новину українською
Мигранты
Мигранты / 5.ua

Большинство трудовых мигрантов − краткосрочные, говорят эксперты.

В период с 2015 и до начала 2017 года работать за границу, хотя бы однократно, выезжали 1,3 миллиона украинцев. А общие масштабы трудовой миграции можно оценить в 2-3 миллиона человек. При этом большинство из них − краткосрочные мигранты.

О таком в эфире "5 канала" заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак.

Экономисты говорят, что снижение ВВП связано и с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это означает, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает.

"Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать", − пояснил экономист Олег Устенко.

Кроме того, в сюжете журналисты показали сайт ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме он-лайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно данным сайта, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом покидает один украинец.

Теги: Новости Украины Деньги ВВП Рынок труда
Источник: 24 Канал
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