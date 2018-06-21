Загальні масштаби трудової міграції українців оцінюють в 2-3 мільйони осіб

Більшість трудових мігрантів − короткострокові, кажуть експерти.

У період з 2015 і до початку 2017 року працювати за кордон, хоча б одноразово, виїжджали 1,3 мільйона українців. А загальні масштаби трудової міграції можна оцінити у 2-3 мільйони осіб. При цьому більшість із них − короткострокові мігранти.

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив завідувач сектором міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Познак.

Економісти кажуть, що зниження ВВП пов’язано і з відтоком трудових ресурсів. Це спричинено тим, що країну залишають здебільшого люди середнього віку. А це означає, що податок із зарплати, який повинен забезпечувати пенсії або соціальну допомогу, в український бюджет не надходить.

"Бюджет повинен продовжувати утримувати пенсійну систему, бюджет повинен виконувати взяті на себе раніше соціальні зобов’язання, наприклад щодо виховання дітей тієї людини, яка тимчасово перебуває за кордоном. Тобто, це все ті витрати, які залишаються в колишньому обсязі, їх треба фінансувати", − пояснив економіст Олег Устенко.

Крім того, у сюжеті журналістів показали сайт ukrainianpeopleleaks.com, який в режимі он-лайн наочно демонструє масштаби трудової міграції з України. Згідно з даними сайту, кожні 30 секунд країну в пошуках роботи за кордоном залишає один українець.