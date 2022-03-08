Сейчас помочь удается только тем жителям, которые самостоятельно выбираются с оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба 8 марта.
Интересно Мэру Ирпеня предложили сдаться и обещали "улучшить материальное состояние"
На грани гуманитарной катастрофы находятся Полесская, Димерская и Иванковская общины.
В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не дает возможности помочь оккупированным районам,
– говорится в сообщении.
Эвакуация населения из Вышгородского района происходит. Однако есть возможность помогать только тем людям, которые выбрались сами.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!