Владимир Зеленский подчеркнул, что власть стремится поддержать эти общины. Подробности глава государства рассказал в своем новом обращении за 12 марта, пишет 24 канал.

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Переселенцы должны быть всем обеспечены

Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. Речь идет о тех украинских общинах, которые принимают людей из районов боевых действий. "По предварительной оценке, общины, по меньшей мере, 10 областей Украины получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем", – подчеркнул президент.

Обращение Зеленского за 12 марта: смотрите видео