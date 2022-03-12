Володимир Зеленський наголосив, що влада прагне підтримати ці громади. Подробиці глава держави розповів у своєму новому зверненні за 12 березня, пише 24 канал.

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Переселенці мають бути усім забезпечені

Уряд ухвалив рішення про компенсанції місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей. Мовиться про ті українські громади, які приймають людей з районів бойових дій. "За попередньою оцінкою, громади щонайменше 10 областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім", – наголосив президент.

Звернення Зеленського за 12 березня: дивіться відео