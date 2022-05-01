Детали рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

К теме Враг повредил взлетно-посадочную полосу аэропорта в Одесской области: что известно об атаке

Он сказал, что спасатели завершают ремонтировать взлетную полосу главного аэропорта Одессы, куда ударили российские ракеты. Однако полосу теперь нельзя использовать по назначению.

Представитель ОВА признался, что недавно Одесская область получила новые системы ПВО, они уже используются военными.

Почему ПВО сработали не до конца

Сергей Братчук объяснил, что:

При обстреле эти ПВО работали, но они не смогли "поймать" все ракеты.

Оккупанты выпустили ракеты по аэропорту из берегового комплекса "Бастион", расположенного на территории оккупированного Крыма.

Крылатые ракеты имели определенные технические параметры, позволяющие маневрировать, чтобы обходить препятствия от ПВО.

Также повлияла скорость полета, ведь расстояние от Крыма не слишком велико из-за моря.

По его мнению, эти факторы и повлекли за собой повреждение взлетной полосы, ракеты просто смогли избежать ПВО.

"Украине нужно больше современных средств ПВО. Это закрывает небо от ракет, самолетов и усиливает нашу безопасность", – сказал он.

Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что пострадавших в результате ракетных обстрелов нет, а полосу они отстроят. Он добавил, что ночь на 1 мая в регионе прошла спокойно без обстрелов.

Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одесской области:



К слову, 23 апреля враг также нанес ракетный удар по Одессе. 2 ракеты из Каспийского моря уничтожили инфраструктурные объекты, обстреляли жилой дом. Там погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Также 10 человек были ранены и попали в больницу.

Напомним, что в Одессе ввели длинный комендантский час. Он будет действовать с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая. В это время нельзя будет находиться на улицах и в других общественных местах, если у человека нет специально выданных пропусков или удостоверений.

Вы могли пропустить – "Азов" показал, как защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил: видео