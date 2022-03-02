О том, как в разных уголках страны прошла ночь на 2 марта, рассказали в областных военных администрациях, сообщает 24 канал.

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Житомирщина

В Житомире россияне обстреляли авиабомбами частные дома. Волной задело больницу и роддом. В результате атаки врага 10 частных домов разрушены. К сожалению, 2 человека погибли, еще 12 – пострадали.

Кировоградщина

Враг обстрелял военный аэродром "Канатово". Ночью и утром там раздались несколько сирен.

Волынь

В области было тихо, сутки прошли без воздушных тревог.

Херсонщина

По всему Херсону враг разместил свою технику.

Запорожье

В самом Запорожье тихо, область держит оборону.

Черниговщина

В Чернигове ночью была воздушная тревога. В окрестностях города прошли позиционные бои.

Сумщина

Вечер и ночь в Сумах были сложными. Украинские защитники уничтожили много вражеской техники. Сейчас в городе артобстрел, в районах продолжаются бои.

Луганщина

В Северодонецке ночь прошла спокойно, в Муратове россияне грабят местных жителей. К сожалению, есть жертвы среди украинцев.

Донетчина

Крайне тяжелая ситуация в Волновахе и в Мариуполе. В Константиновке враг выпустил три ракеты. В результате погибли люди, пока неизвестно сколько. Местные жители пытаются эвакуироваться из региона.

Николаевщина

Ночью раздавались тревожные сигналы. Прошла наступательная операция. В результате Вооруженные силы разбили вражескую колонну. По предварительным данным, уничтожены около 800 единиц техники.

Днепропетровщина

Ночью в Днепре раздавались сигналы тревоги.

Харьковщина

В Харькове обстрелы жилых кварталов продолжались всю ночь. Ночью состоялась бомбардировка самолетами Су-25 позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова: ТЭЦ-5, танкового училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Киевщина

В Белоцерковском районе ситуация контролируется. В городе Белая Церковь 1 марта примерно в 22:00 прогремели два взрыва, пострадавших нет. Захваченных территорий военными формированиями оккупанта или диверсионно-разведывательными группировками тоже нет.

В Бориспольском районе ситуация также контролируется. В Бучанском – критическая ситуация в Бородянке. Есть пострадавшие люди, а также оказавшиеся под завалами. В Гостомеле периодически слышны выстрелы и бои.

Закарпатье

Ночь прошла спокойно. Многие люди продолжают покидать страну, из-за чего на границе образуются очереди.

Другие области

В Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях ночь прошла спокойно. Тихо было также и в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, относительно тихо – в Одесской.

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