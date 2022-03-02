Про те, як в різних куточках країни минула ніч на 2 березня, розповіли в обласних військових адміністраціях, повідомляє 24 канал.

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Житомирщина

У місті Житомир росіяни обстріляли авіабомбами приватні будинки. Хвилею зачепило лікарню і пологовий будинок. У результаті атаки ворога 10 приватних будинків зруйновані. На жаль, 2 людей загинули, ще 12 – постраждали.

Кіровоградщина

Ворог обстріляв військовий аеродром "Канатове". Вночі та вранці там пролунали декілька сирен.

Волинь

В області було тихо, доба минула без повітряних тривог.

Херсонщина

По всьому Херсоні ворог розмістив свою техніку.

Запоріжжя

У самому місті Запоріжжі тихо, область тримає оборону.

Чернігівщина

У Чернігові вночі була повітряна тривога. На околицях міста пройшли позиційні бої.

Сумщина

Вечір і ніч у Сумах були складними. Українські захисники знищили багато ворожої техніки. Наразі в місті артобстріл, у районах тривають бої.

Луганщина

У Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно, у Муратовому росіяни грабують місцевих жителів. На жаль, є жертви серед українців.

Донеччина

Вкрай важкою є ситуація в Волновасі та в Маріуполі. У Костянтинівці ворог випустив три ракети. У результаті загинули люди, наразі невідомо скільки. Місцеві жителі намагаються евакуюватися з регіону.

Миколаївщина

Вночі лунали тривожні сигнали. Пройшла наступальна операція. У результаті Збройні сили розбили ворожу колону. За попередніми даними, знищені приблизно 800 одиниць техніки.

Дніпропетровщина

Уночі в Дніпрі лунали сигнали тривоги.

Харківщина

У Харкові обстріли житлових кварталів тривали всю ніч. Вночі відбулось бомбардування літаками Су-25 позицій Чугуєва (Башкировка та аеродром), міста Харкова: ТЕЦ-5, танкового училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській. На жаль, є загиблі та поранені.

Київщина

У Білоцерківському районі ситуація контрольована. У місті Біла Церква 1 березня приблизно о 22:00 пролунали два вибухи, потерпілих немає. Захоплених територій військовими формуваннями окупанта чи диверсійно-розвідувальними угрупуваннями теж немає.

У Бориспільському районі ситуація також контрольована. У Бучанському – критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, а також ті, хто опинився під завалами. У Гостомелі періодично чути постріли та бої.

Закарпаття

Ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати країну, через що на кордоні утворюються черги.

Інші області

На Рівненщині, Вінниччині, Хмельниччини, Тернопільщині, Львівщині ніч минула спокійно. Тихо було також і в Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях, відносно тихо – в Одеській.

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