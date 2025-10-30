Сбили одну из трех: враг ударил по Буковине крылатыми ракетами
- Во время ракетной атаки над Черновицкой областью силы ПВО сбили одну из трех крылатых ракет; обломки повредили линию электропередачи в Новоселицкой общине, жертв нет.
- Россия атаковала ракетами и дронами Запорожье, повредив многоэтажки, инфраструктуру, есть 17 пострадавших; также были обстрелы в Винницкой области, Краматорске, Ровенской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Львовской области.
Во время массированной ракетной атаки над Черновицкой областью силы ПВО сбили одну из трех крылатых ракет. Обломки повредили линию электропередачи в Новоселицкой общине.
Во время массированной ракетной атаки над Черновицкой областью зафиксировали 3 вражеские крылатые ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черновицкую ОГА.
Что известно о последствиях атаки?
Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили одну из трех крылатых ракет, выпущенных врагом по Черновицкой области. Две другие ракеты вышли за пределы области.
В результате падения обломков сбитой ракеты повреждена линия электропередачи в пределах Новоселицкой общины. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают энергетики и представители Сил безопасности и обороны – обследуют территорию, устраняют последствия атаки и фиксируют военные преступления России против мирного населения.
Какие еще объекты атаковали россияне 30 октября?
Россия ударила ракетами и дронами по Запорожью. По меньшей мере 20 беспилотников и 8 ракет было зафиксировано в городе. В результате обстрела повреждены 5 многоэтажек и несколько частных домов. Кроме того, разрушено общежитие и объекты инфраструктуры. Известно о 17 пострадавших.
В Винницкой области в результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. Пострадали 4 человека и ребенок в возрасте 7 лет.
Россияне ударили "Искандером" по одному из районов Краматорска. Частные и многоквартирные дома получили значительные повреждения. К счастью, пострадавших нет.
Также враг атаковал Ровенскую, Киевскую и Черкасскую области. Известно о попадании в жилой дом в Днепропетровской области. На Львовщине оккупанты попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.