30 октября, 11:16
Сбили одну из трех: враг ударил по Буковине крылатыми ракетами

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Во время ракетной атаки над Черновицкой областью силы ПВО сбили одну из трех крылатых ракет; обломки повредили линию электропередачи в Новоселицкой общине, жертв нет.
  • Россия атаковала ракетами и дронами Запорожье, повредив многоэтажки, инфраструктуру, есть 17 пострадавших; также были обстрелы в Винницкой области, Краматорске, Ровенской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Львовской области.

Во время массированной ракетной атаки над Черновицкой областью силы ПВО сбили одну из трех крылатых ракет. Обломки повредили линию электропередачи в Новоселицкой общине.

Во время массированной ракетной атаки над Черновицкой областью зафиксировали 3 вражеские крылатые ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Что известно о последствиях атаки?

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили одну из трех крылатых ракет, выпущенных врагом по Черновицкой области. Две другие ракеты вышли за пределы области.

В результате падения обломков сбитой ракеты повреждена линия электропередачи в пределах Новоселицкой общины. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают энергетики и представители Сил безопасности и обороны – обследуют территорию, устраняют последствия атаки и фиксируют военные преступления России против мирного населения.

Какие еще объекты атаковали россияне 30 октября?

  • Россия ударила ракетами и дронами по Запорожью. По меньшей мере 20 беспилотников и 8 ракет было зафиксировано в городе. В результате обстрела повреждены 5 многоэтажек и несколько частных домов. Кроме того, разрушено общежитие и объекты инфраструктуры. Известно о 17 пострадавших.

  • В Винницкой области в результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. Пострадали 4 человека и ребенок в возрасте 7 лет.

  • Россияне ударили "Искандером" по одному из районов Краматорска. Частные и многоквартирные дома получили значительные повреждения. К счастью, пострадавших нет.

  • Также враг атаковал Ровенскую, Киевскую и Черкасскую области. Известно о попадании в жилой дом в Днепропетровской области. На Львовщине оккупанты попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.