Новини України Збили одну з трьох: ворог вдарив по Буковині крилатими ракетами
30 жовтня, 11:16
Збили одну з трьох: ворог вдарив по Буковині крилатими ракетами

Діана Подзігун
Основні тези
  • Під час ракетної атаки над Чернівецькою областю сили ППО збили одну з трьох крилатих ракет; уламки пошкодили лінію електропередачі в Новоселицькій громаді, жертв немає.
  • Росія атакувала ракетами та дронами Запоріжжя, пошкодивши багатоповерхівки, інфраструктуру, є 17 постраждалих; також були обстріли на Вінниччині, Краматорську, Рівненщині, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Львівщині.

Під час масованої ракетної атаки над Чернівецькою областю сили ППО збили одну з трьох крилатих ракет. Уламки пошкодили лінію електропередачі в Новоселицькій громаді.

Під час масованої ракетної атаки над Чернівецькою областю зафіксували 3 ворожі крилаті ракети. Про це пише 24 Канал із посиланням на Чернівецьку ОВА.

Дивіться також Росія масовано била по Прикарпаттю: у регіоні пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури 

Що відомо про наслідки атаки? 

Сили протиповітряної оборони успішно знищили одну з трьох крилатих ракет, випущених ворогом по Чернівецькій області. Дві інші ракети вийшли за межі області. 

Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі в межах Новоселицької громади. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють енергетики та представники Сил безпеки й оборони – обстежують територію, усувають наслідки атаки та фіксують воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Які ще об'єкти атакували росіяни 30 жовтня?

  • Росія вгатила ракетами та дронами по Запоріжжю. Щонайменше 20 безпілотників та 8 ракет було зафіксовано у місті. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Крім того, зруйновано гуртожиток та об'єкти інфраструктури. Наразі відомо про 17 постраждалих.

  • На Вінниччині внаслідок обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та транспортні засоби. Постраждало 4 людей та дитина віком 7 років.

  • Росіяни вдарили "Іскандером" по одному з районів Краматорська. Приватні та багатоквартирні будинки зазнали значних пошкоджень. На щастя, постраждалих немає.

  • Також ворог атакував Рівненщину, Київщину та Черкащину. Відомо про влучання в житловий будинок на Дніпропетровщині. На Львівщині окупанти влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.