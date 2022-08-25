Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Вероятно, утром украинцев будут ждать соответствующие новости.

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Арестович прокомментировал вражеский обстрел Чаплиного

российские оккупанты 24 августа дважды ударили по Чаплиному на Днепропетровщине. Первый "прилет" уничтожил жилой дом. Тогда под завалами оказались три человека. Женщину и 13-летнего подростка вытащили соседи. Однако, к сожалению, 11-летний мальчик погиб.

Позже произошла еще одна атака. Россияне запустили 1 ракету, а затем еще 3. Они попали по хозяйственным зданиям железной дороги и железнодорожной станции.

В результате этого вспыхнул пожар в 5 вагонах. По состоянию на 00:58 25 августа 21 человек погиб, а еще 22 – получили ранения. В настоящее время спасательная операция продолжается.

По словам Арестовича, оккупантам придется не слишком долго ждать ответа ВСУ. Вероятно, лишь сутки.

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