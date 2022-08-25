Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Ймовірно, вранці українців чекатимуть відповідні новини.

До теми 22 загиблих і 5 згорілих заживо, – президент розповів деталі ворожого удару по Чаплиному

Арестович прокоментував ворожий обстріл Чаплиного

російські окупанти 24 серпня двічі вдарили по Чаплиному, що на Дніпропетровщині. Перший "приліт" знищив житловий будинок. Тоді під завалами опинилися троє людей. Жінку та 13-річного підлітка витягнули сусіди. Проте, на жаль, 11-річний хлопчик загинув.

Пізніше трапилася ще одна атака. Росіяни запустили 1 ракету, а потім ще 3. Вони поцілили по господарчих будівлях залізниці та залізничній станції

Внаслідок цього спалахнула пожежа в 5 вагонах. Станом на 00:58 25 серпня 21 людина загинула, а ще 22 – зазнали поранень. Наразі рятувальна операція продовжується.

За словами Арестовича, окупантам доведеться не надто довго очікувати на відповідь ЗСУ. Ймовірно, навіть лише добу.

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