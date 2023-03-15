В результате обстрела неподалеку от домов местных жителей возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Часов Яр обстреляли боеприпасами с белым фосфором

По информации иностранных СМИ, 14 марта российские террористы выпустили два боеприпаса с белым фосфором с интервалом в 5 минут в районе дороги на южной окраине Часового Яра.

В результате этого с обеих сторон дороги вспыхнула растительность на площади размером с футбольное поле.

Попали ли оккупанты в позицию украинских военных – пока неизвестно. Однако в районе пожара возле края дороги был припаркован грузовик с символикой нашей армии.

Отмечается, что неподалеку от пожара находились дома мирных жителей.

Обстрелы Часового Яра: что известно