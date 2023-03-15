В результате обстрела неподалеку от домов местных жителей возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Важно Пока Часов Яр держится, выходить из Бахмута нет смысла, – полковник ВСУ
Часов Яр обстреляли боеприпасами с белым фосфором
По информации иностранных СМИ, 14 марта российские террористы выпустили два боеприпаса с белым фосфором с интервалом в 5 минут в районе дороги на южной окраине Часового Яра.
В результате этого с обеих сторон дороги вспыхнула растительность на площади размером с футбольное поле.
Попали ли оккупанты в позицию украинских военных – пока неизвестно. Однако в районе пожара возле края дороги был припаркован грузовик с символикой нашей армии.
Отмечается, что неподалеку от пожара находились дома мирных жителей.
Обстрелы Часового Яра: что известно
- Ранее россияне уже обстреливали Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты вечером 27 января ударили по реактивным системам залпового огня. Как оказалось, террористы попали в жилой массив.
- После удара загорелась школа, многоквартирные и частные дома. Глава ОВА Павел Кириленко отметил, что о пострадавших информация не поступала.
- Кроме этого, утром 27 января россияне также нанесли удар по Часовому Яру. Обстрел начался около 9:00 и длился более полутора часов. Пострадали около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.
- Кириленко сообщал, что при обстреле Часового Яра 2 человека погибли и по меньшей мере 5 – ранены.