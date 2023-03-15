Внаслідок обстрілу неподалік від будинків місцевих мешканців виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Важливо Поки Часів Яр тримається, виходити з Бахмута немає сенсу, – полковник ЗСУ
Часів Яр обстріляли боєприпасами з білим фосфором
За інформацією іноземних ЗМІ, 14 березня російські терористи випустили два боєприпаси з білим фосфором з інтервалом у 5 хвилин у районі дороги на південній околиці Часового Яру.
Внаслідок цього з обох боків дороги спалахнула рослинність на площі розміром з футбольне поле.
Чи влучили окупанти у позицію українських військових – поки невідомо. Однак у районі пожежі біля краю дороги було припарковано вантажівку із символікою нашої армії.
Зазначається, що неподалік від пожежі були розташовані будинки мирних мешканців.
Обстріли Часового Яру: що відомо
- Раніше росіяни вже обстрілювали Часів Яр у Донецькій області. Окупанти ввечері 27 січня вдарили з реактивних систем залпового вогню. Як виявилось, терористи вгатили по житловому масиву.
- Після удару зайнялась школа, багатоквартирні та приватні будинки. Очільник ОВА Павло Кириленко зазначив, що про постраждалих інформація не надходила.
- Окрім цього, зранку 27 січня росіяни також завдали удару по Часовому Яру. Обстріл розпочався близько 9:00 і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.
- Кириленко повідомляв, що під час обстрілу Часового Яру 2 людини загинули і щонайменше 5 – поранено.