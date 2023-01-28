Окупанти вгатили по житловому масиву. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Важливо Двоє малюків втратили матір: Росія обстріляла Сумщину й Часів Яр на Донеччині, загинули люди

Горіла школа та будинки

Після удару зайнялась школа, багатоквартирні та приватні будинки. Кириленко зазначив, що про постраждалих інформація не надходила. Однак згодом чиновник повідомив, що загалом за 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Парасковіївці та 1 Великій Новосілці. Ще 7 людей в регіоні зазнали поранень.

Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі,

– наголосив глава ОВА.

Він оприлюднив фото будівель у вогні. На кадрах видно також значні руйнування.

Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині / Фото Павла Кириленка:

Другий обстріл за день

Зранку 27 січня росіяни також завдали удару по Часовому Яру. Обстріл розпочався близько 9:00 і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

Кириленко повідомляв, що під час обстрілу Часового Яру 2 людини загинули і щонайменше 5 – поранено.