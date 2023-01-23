Обстрілювали окупанти ледь не з усього, що у них було під рукою. На жаль, не обійшлося і без жертв.

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Обстріл Сумщини

Так, у Сумській ОВА повідомили, що в області країна-терористка за добу обстріляла 9 громад. Для цього окупанти використовували:

міномети – 95 ударів,

САУ – 63 удари,

РСЗВ – 36 ударів,

кулемети – 40 черг,

автомати – 30 пострілів,

Деякі обстріли при цьому велися й з території самої Росії.

Внаслідок цих прильотів країна терористка пошкодила в багатоквартирний будинок у Ворожбянській громаді, при цьому одна з квартир була зруйнована вщент. Також пошкоджень та руйнувань зазнали ще три приміщення та господарчі приміщення місцевих мешканців, приміщення залізниці та колії. Уламками ж були перебиті газопровід та лінії електропередач.

Не минулося й без жертв та постраждалих. На жаль, внаслідок обстрілу в Есманській громаді загинула одна молода жінка, ще троє – поранені.

Це мешканці одного будинку, члени однієї батьківщини, куди було пряме потрапляння вибухівки. Без матері залишилося двоє малюків,

– підкреслив Дмитро Живицький.

Неспокійно було й на Донеччині

Активно окупанти обстрілювали також Донецьку область. Зокрема під вогонь потрапив Часів Яр, де в результаті обстрілу російськими окупаційними військами одна людина загинула, а двоє отримали поранення.

Як повідомили в Донецькій ОВА, росіяни вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього вони:

пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок,

перебили мережі постачання до мікрорайону електроенергії та газу.

Фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла. Росіяни навмисне тероризують та знищують цивільне населення. І дорого за це заплатять,

– підкреслив Павло Кириленко.

Також Росія вгатила ракетами й по Краматорську. Била вона по промзоні та приватному сектору міста, внаслідок чого потрапила у житловий будинок. Однак, на щастя, минулося без жертв.

Харківщина також під обстрілами

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, 23 січня окупанти обстріляли область з ЗРК С-300, мінометів, РСЗВ та артилерії. Внаслідок цього є руйнування:

Куп'янськ – пошкоджено 2 приватні будинки;

Вовчанськ – пошкоджено 12 приватних будинків, місцеве підприємство, склад-магазин, чотири двоповерхові багатоквартирні

будинки. На жаль, поранення отримали троє цивільних осіб.

Дворічна – пошкоджено один приватний будинок;

Вовчанські Хутори – пошкоджено 9 приватних будинків, магазин, освітній заклад та заклад культури;

Гатище – пошкоджена енергетична інфраструктура.

Також під обстріли потрапили Козача Лопань та село Григорівка.

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