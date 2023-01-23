Обстрілювали окупанти ледь не з усього, що у них було під рукою. На жаль, не обійшлося і без жертв.
Варте уваги Росіяни не відмовляються від ракетних атак, 32 ракети напоготові, – ОК "Південь"
Обстріл Сумщини
Так, у Сумській ОВА повідомили, що в області країна-терористка за добу обстріляла 9 громад. Для цього окупанти використовували:
- міномети – 95 ударів,
- САУ – 63 удари,
- РСЗВ – 36 ударів,
- кулемети – 40 черг,
- автомати – 30 пострілів,
Деякі обстріли при цьому велися й з території самої Росії.
Внаслідок цих прильотів країна терористка пошкодила в багатоквартирний будинок у Ворожбянській громаді, при цьому одна з квартир була зруйнована вщент. Також пошкоджень та руйнувань зазнали ще три приміщення та господарчі приміщення місцевих мешканців, приміщення залізниці та колії. Уламками ж були перебиті газопровід та лінії електропередач.
Не минулося й без жертв та постраждалих. На жаль, внаслідок обстрілу в Есманській громаді загинула одна молода жінка, ще троє – поранені.
Це мешканці одного будинку, члени однієї батьківщини, куди було пряме потрапляння вибухівки. Без матері залишилося двоє малюків,
– підкреслив Дмитро Живицький.
Неспокійно було й на Донеччині
Активно окупанти обстрілювали також Донецьку область. Зокрема під вогонь потрапив Часів Яр, де в результаті обстрілу російськими окупаційними військами одна людина загинула, а двоє отримали поранення.
Як повідомили в Донецькій ОВА, росіяни вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього вони:
- пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок,
- перебили мережі постачання до мікрорайону електроенергії та газу.
Фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла. Росіяни навмисне тероризують та знищують цивільне населення. І дорого за це заплатять,
– підкреслив Павло Кириленко.
Також Росія вгатила ракетами й по Краматорську. Била вона по промзоні та приватному сектору міста, внаслідок чого потрапила у житловий будинок. Однак, на щастя, минулося без жертв.
Харківщина також під обстрілами
Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, 23 січня окупанти обстріляли область з ЗРК С-300, мінометів, РСЗВ та артилерії. Внаслідок цього є руйнування:
- Куп'янськ – пошкоджено 2 приватні будинки;
- Вовчанськ – пошкоджено 12 приватних будинків, місцеве підприємство, склад-магазин, чотири двоповерхові багатоквартирні
- будинки. На жаль, поранення отримали троє цивільних осіб.
- Дворічна – пошкоджено один приватний будинок;
- Вовчанські Хутори – пошкоджено 9 приватних будинків, магазин, освітній заклад та заклад культури;
- Гатище – пошкоджена енергетична інфраструктура.
Також під обстріли потрапили Козача Лопань та село Григорівка.
Ракетні обстріли України: останні новини
- 21 січня Наталія Гуменюк повідомила, що вороги готові почати ракетний обстріл. Вони проявляють активність та проводять авіарозвідку.
- Також своє озброєння росіяни тримають у морі. Так, у Середземному морі перебуває 10 російських кораблів, з яких 5 – носії ракет типу "Калібр" із загальним залпом у 72 одиниці. Однак Росія навряд використовуватиме їх для ракетного обстрілу України, адже траєкторії польоту ракет мають проходити через країни НАТО.
- На думку російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, встановлення росіянами ППО на своїх адмінбудівлях у Москві може бути сигналом того, що окупанти планують атаку по українських центрах прийняття рішень. Вони хочуть ударити по Банковій, але розуміють, що отримають відплату.