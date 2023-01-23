Обстреливали оккупанты едва ли не из всего, что у них было под рукой. К сожалению, не обошлось и без жертв, сообщает 24 Канал.
Достойно внимания Россияне не отказываются от ракетных атак, 32 ракеты готовы, – ОК "Юг"
Обстрел Сумщины
Так, в Сумской ОВА сообщили, что в области страна-террористка за сутки обстреляла 9 общин. Для этого оккупанты использовали:
- минометы – 95 ударов,
- САУ – 63 удара,
- РСЗО – 36 ударов,
- пулеметы – 40 очередей,
- автоматы – 30 выстрелов,
Некоторые обстрелы при этом велись и с территории самой России.
В результате этих прилетов страна террористка повредила многоквартирный дом в Ворожбянской общине, при этом одна из квартир была разрушена полностью. Также повреждения и разрушения получили еще три помещения и хозяйственные помещения местных жителей, помещения железной дороги и пути. Обломками были перебиты газопровод и линии электропередач.
Не обошлось и без жертв и пострадавших. К сожалению, в результате обстрела в Эсманской общине погибла одна молодая женщина, еще трое – ранены.
Это жители одного дома, члены одной родины, куда было прямо попадание взрывчатки. Без матери осталось двое малышей,
– подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Неспокойно было и на Донбассе
Активно оккупанты обстреливали также Донецкую область. В частности, под огонь попал Часов Яр, где в результате обстрела российскими оккупационными войсками один человек погиб, а двое получили ранения.
Как сообщили в Донецкой ОВА, россияне ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. В результате они:
- повредили по меньшей мере девять многоэтажек,
- перебили сети поставок в микрорайон электроэнергии и газа.
Практически весь микрорайон остался без света и тепла. Россияне намеренно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят,
– подчеркнул Павел Кириленко.
Также Россия ударила ракетами и по Краматорску. Била она по промзоне и частному сектору города, в результате чего попала в жилой дом. Однако, к счастью, обошлось без жертв.
Харьковщина также под обстрелами
Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, 23 января оккупанты обстреляли область из ЗРК С-300, минометов, РСЗО и артиллерии. В результате есть разрушения:
- Купянск – повреждены 2 частных дома;
- Волчанск – повреждено 12 частных домов, местное предприятие, склад-магазин, четыре двухэтажных многоквартирных дома. К сожалению, ранения получили три гражданских лица.
- Двуречная – поврежден один частный дом;
- Волчанские Хутора – повреждены 9 частных домов, магазин, образовательное учреждение и заведение культуры;
- Гатище – повреждена энергетическая инфраструктура.
Также под обстрелы попали Казачья Лопань и село Григоровка.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- 21 января Наталья Гуменюк сообщила, что враги готовы начать ракетный обстрел. Они проявляют активность и проводят авиаразведку.
- Также свое вооружение россияне держат в море. Так, в Средиземном море находится 10 российских кораблей, из которых 5 – носители ракет типа "Калибр" с общим залпом в 72 единицы. Однако Россия вряд ли будет использовать их для ракетных обстрелов Украины, ведь траектории полета ракет должны проходить через страны НАТО.
- По мнению российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, установление россиянами ПВО на своих админзданиях в Москве может быть сигналом того, что оккупанты планируют атаку по украинским центрам принятия решений. Они хотят ударить по Банковой, но понимают, что получат возмездие.