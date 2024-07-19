Оккупанты около 4 часов утра цинично дважды ударили по жилой застройке центральной части города. Первое попадание было рядом с домом.

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Сколько людей пострадали в Чугуеве

В 08:09 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что сейчас известно о 9 пострадавших в Чугуеве, среди них также есть 14-летний ребенок.

В результате вражеского ракетного обстрела Чугуева горели девять автомобилей. Также было повреждено остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина,

– добавил Синегубов.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранители и все экстренные службы работают над ликвидацией циничного российского удара по городу.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине / Фото: Харьковская областная прокуратура

Также ранее в прокуратуре сообщили, что, предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами "Искандер-М". Сейчас уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.