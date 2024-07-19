Добавим, что вооруженные силы России нанесли ракетные удары по центральной части города Чугуев около 4:05 утра.

Смотрите также Первое попадание в Чугуеве – рядом с домом: повреждены многоэтажки, сгорели 9 авто

Чем россияне нанесли удар по Чугуеву

Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами "Искандер-М",

– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Так, прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры, чтобы задокументировать военные преступления, которые совершили российские военнослужащие.

Добавим, что в результате атаки по Чугуеву по состоянию на 8:10 известно, что получили ранения 9 человек, среди них 14-летний мальчик.

Также повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, магазины, административные здания, офисные помещения и тому подобное.

Последствия российской атаки по Чугуеву / Фото Харьковская областная прокуратура