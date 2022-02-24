Россия обстреляла Чугуев реактивной системой залпового огня "Смерч". Удар такими ракетами по городам – военное преступление.

Подробнее По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч: появилось видео

От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые.

В результате вражеского обстрела произошел пожар в жилом 5-этажном доме в микрорайоне Авиатор.

"К месту происшествия выехало три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, один автомобиль первой помощи и автолестница. На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов.

В то же время на объездной дороге Харькова было сожжено 4 российских танка.