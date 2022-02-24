Росія обстріляла Чугуїв реактивною системою залпового вогню "Смерч". Удар такими ракетами по містах – військовий злочин.

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Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені.

Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у житловому 5-поверховому будинку у мікрорайоні Авіатор

До місця події виїхало три оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, один автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів", – йдеться в повідомлені ДСНС.

Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців.