Соседний дом получил повреждения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Кроме того, на Никополь россияне направили 3 дрона-камикадзе и 20 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град". Известно, что пострадали несколько частных домов, еще несколько загорелись. Задел и местный водноспортивный комплекс.

Предварительно никто не пострадал. Наши военные сбили 3 российских беспилотника-разведчика,

– рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Днепре взрывы прогремели еще до тревоги

В Никопольском территориальном обществе объявили воздушную тревогу в 10:57. В 11:00 жители Днепра услышали звуки, похожие на взрывы. Уже после них сирены включились по всей области. Через 15 минут горожане сообщили о повторных взрывах.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что обломок вражеской ракеты упал на частный дом. Он призвал горожан не выходить из укрытий, потому что тогда продолжалась воздушная тревога.

Как прошла ночь в области

Ночью россияне обстреляли Криворожский район "Ураганами". Из-за этого в Зеленодольском обществе погибла 45-летняя женщина, а ее муж попал в больницу с травмами. Дом супругов сильно пострадал.

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Никопольский район враг обстрелял трижды за ночь. В Марганецком обществе пострадали 2 женщины в возрасте 61 и 63 года. Также известно о повреждении 6 домов, газопровода и водопровода.

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