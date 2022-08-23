Сусідній будинок зазнав пошкоджень. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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Крім того, на Нікополь росіяни скерували 3 дрони-камікадзе та 20 снарядів з реактивних систем залпового вогню "Град". Відомо, що постраждали кілька приватних будинків, ще декілька – загорілися. Зачепило й місцевий водноспортивний комплекс.

Попередньо, ніхто не постраждав. Наші військові збили 3 російські безпілотники-розвідники,

– розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Дніпрі вибухи пролунали ще до тривоги

У Нікопольській територіальній громаді оголосили повітряну тривогу о 10:57. Об 11:00 мешканці Дніпра почули звуки, які були схожі на вибухи. Вже після них сирени увімкнули по всій області. Через 15 хвилин містяни повідомили про повторні вибухи.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що уламок ворожої ракети впав на приватний будинок. Він закликав містян не виходити з укриттів, бо тоді ще тривала повітряна тривога.

Як минула ніч в області

Уночі росіяни обстріляли Криворізький район "Ураганами". Через це в Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка, а її чоловік потрапив у лікарню з травмами. Будинок подружжя сильно постраждав.

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Нікопольський район ворог обстріляв тричі за ніч. У Марганецькій громаді постраждали 2 жінки віком 61 та 63 роки. Також відомо про пошкодження 6 будинків, газогону та водогону.

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