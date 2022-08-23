Про вибухи повідомили об 11 годині ранку. О 10:57 повітряну тривогу оголосили в Нікопольській тергромаді, загалом по області попередження не було.

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Одразу після вибухів сирени пролунали вже у всій Дніпропетровській області. Близько 11:15 місцеві мешканці повідомили про повторні звуки вибухів.

Наразі невідомо, що саме трапилося, але повітряна тривога триває, тому перебувайте в укритті. Невдовзі місцева влада обов'язково проінформує населення.

Зверніть увагу! Згодом мер Дніпра Борис Філатов підтвердив ворожу атаку. За його словами, уламки ракет впали на приватні будинки, більше інформації повідомить ОВА. Мер закликав людей не виходили з укриття.

Обстріли Дніпропетровської області: останні новини

російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Особливо часто під ворожим вогнем опиняються Нікопольський та Криворізький райони. Так, вночі на 23 серпня по Криворізькому району ворог гатив "Ураганами". У Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка, а її чоловік зазнав поранень. Наразі він перебуває у лікарні. Будинок родини понівечений.

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Тричі за ніч росіяни стріляли по Нікопольському районі. У Марганецьку громаду прилетіли 13 снарядів важкої артилерії. Поранень зазнали дві жінки віком 61 та 63 років. Одна з них перебуває у лікарні в стані середньої важкості. Крім того, в Марганці пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

Унаслідок обстрілів Червоногригорівської громади руйнувань зазнав десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча людей.

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