Як зазначили в ОВА, в Дніпрі на День Незалежності не планують продовжувати комендантську годину. Хоч напередодні мережею й поширювалися фейки, в яких йшлося про протилежне.

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У Дніпрі комендантську годину не посилюватимуть

Місцева влада підкреслює, що ані в Дніпрі, ані в області не змінювали часові рамки комендантської години. Але не виключають, що певні нововведення стосуватимуться саме 24 серпня, коли відзначатимуть День Незалежності України.

Будь ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам! Не поширюйте дезінформацію!,

– наголошують в ОВА.

Цікаво, що інформація, яку поширюють активно в мережі стосовно Дніпра, насправді повідомляє про ситуацію в Харкові. Саме там місцева влада ухвалила рішення зробити довшу комендантську годину, щоб мінімізувати ризики для місцевого населення.



У Дніпрі поширювали фейк про продовження комендантської години / Скриншот

Зауважимо, що спростування повідомлень щодо Дніпра опублікували на каналі "Стоп Фейк Дніпро". Його офіційні представники влади використовують для того, щоб спростовувати інформацію, яка немає нічого спільного з дійсністю.

Так, мережею активно поширювали дані про те, що буцімто з 22 серпня 2022 року комендантська година у Дніпрі триватиме вже з 19:00 і завершуватиметься вона о 07:00 наступного дня.

Підкреслимо, що досі невідомо, хто розганяв серед містян панічні настрої, а також поширював недостовірну інформацію. Водночас наголосимо на важливості черпати відомості саме з офіційних джерел. І оскільки таких повідомлень не було ані на сторінці глави ОВА, ані мера Дніпра, то це чергове підтвердження того, що інформація – фейк. Але слід розуміти, що ризики зберігаються.

Київ у зоні ризику

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що на День Незалежності ворог може атакувати Київ. Тож потрібно бути максимально обережним і не ризикувати власними життями.



Правоохоронці розповіли, як поводитися у День Незалежності / Інфографіка 24 каналу

Водночас слід розуміти, що окупанти вкрай підступні. Тож атакувати вони можуть не лише столицю України, а й будь-який куточок нашої держави. А це означає, що ні в якому разі не варто ігнорувати сирени.

Щойно лунатимуть повідомлення про повітряну тривогу – слід вирушати до укриття. Там варто перебувати доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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