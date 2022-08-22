Как отметили в ОВА, в Днепре на День Независимости не планируют продлевать комендантский час. Хотя накануне сетью и распространялись фейки, в которых речь шла об обратном.

Читайте также Угроза от россии на День Независимости Украины: какие ограничения ввели в городах

В Днепре комендантский час не будут усиливать

Местные власти подчеркивают, что ни в Днепре, ни в области не меняли временные рамки комендантского часа. Но не исключают, что некоторые нововведения будут касаться именно 24 августа, когда будут отмечать День Независимости Украины.

Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам! Не распространяйте дезинформацию!,

– отмечают в ОВА.

Интересно, что информация, которую активно распространяют в сети относительно Днепра, на самом деле сообщает о ситуации в Харькове. Там местные власти приняли решение сделать более долгий комендантский час, чтобы минимизировать риски для местного населения.



В Днепре распространяли фейк о продлении комендантского часа / Скриншот

Отметим, что опровержение сообщений по поводу Днепра опубликовали на канале "Стоп Фейк Днепр". Его официальные представители власти используют для того, чтобы опровергать информацию, которая не имеет ничего общего с действительностью.

Так, сетью активно распространяли данные о том, что якобы с 22 августа 2022 года комендантский час в Днепре продлится уже с 19:00 и завершится в 07:00 на следующий день.

Подчеркнем, что неизвестно, кто разгонял среди горожан панические настроения, а также распространял недостоверную информацию. В то же время подчеркнем важность черпать сведения именно из официальных источников. И поскольку таких сообщений не было ни на странице главы ОВА, ни мэра Днепра, это очередное подтверждение того, что информация – фейк. Но следует понимать, что риски сохраняются.

Киев в зоне риска

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что на День Независимости враг может атаковать Киев. Так что нужно быть максимально осторожным и не рисковать собственными жизнями.



Правоохранители рассказали, как вести себя в День Независимости / Инфографика 24 канала

В то же время следует понимать, что оккупанты крайне коварны. Так что атаковать они могут не только столицу Украины, но и любой уголок нашего государства. А это значит, что ни в коем случае не следует игнорировать сирены.

Как только прозвучат сообщения о воздушной тревоге – следует направляться в укрытие. Там следует находиться до тех пор, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Достойно внимания – как прошел "парад" уничтоженной техники врага на Крещатике: смотрите видео