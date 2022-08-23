О взрывах сообщили в 11 часов утра. В 10:57 воздушную тревогу объявили в Никопольской тергромаде, в целом по области предупреждения не было.
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Сразу после взрывов сирены прозвучали уже по всей Днепропетровской области. Около 11:15 местные жители сообщили о повторных звуках взрывов.
Пока неизвестно, что случилось, но воздушная тревога продолжается, поэтому находитесь в укрытии. Вскоре местные власти обязательно проинформируют население.
Обстрелы Днепропетровской области: последние новости
российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Особенно часто под вражеским огнем оказываются Никопольский и Криворожский районы. Так, ночью на 23 августа по Криворожскому району враг стрелял "Ураганами". В Зеленодольской общине погибла 45-летняя женщина, а ее муж получил ранения. В настоящее время он находится в больнице. Дом семьи поврежден.
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Трижды за ночь россияне стреляли по Никопольскому району. В Марганецкую общину прилетели 13 снарядов тяжелой артиллерии. Ранения получили две женщины в возрасте 61 и 63 лет. Одна из них находится в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, в Марганце повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.
В результате обстрелов Красногригорьевской общины разрушения получили десятки домов и линия электропередач. Без света осталась тысяча человек.
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