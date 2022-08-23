О взрывах сообщили в 11 часов утра. В 10:57 воздушную тревогу объявили в Никопольской тергромаде, в целом по области предупреждения не было.

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Сразу после взрывов сирены прозвучали уже по всей Днепропетровской области. Около 11:15 местные жители сообщили о повторных звуках взрывов.

Пока неизвестно, что случилось, но воздушная тревога продолжается, поэтому находитесь в укрытии. Вскоре местные власти обязательно проинформируют население.

Обратите внимание! Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов подтвердил вражескую атаку. По его словам, обломки ракет упали на частные дома, больше информации сообщит ОВА. Мэр призвал людей не выходить из укрытия.

Обстрелы Днепропетровской области: последние новости

российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Особенно часто под вражеским огнем оказываются Никопольский и Криворожский районы. Так, ночью на 23 августа по Криворожскому району враг стрелял "Ураганами". В Зеленодольской общине погибла 45-летняя женщина, а ее муж получил ранения. В настоящее время он находится в больнице. Дом семьи поврежден.

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Трижды за ночь россияне стреляли по Никопольскому району. В Марганецкую общину прилетели 13 снарядов тяжелой артиллерии. Ранения получили две женщины в возрасте 61 и 63 лет. Одна из них находится в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, в Марганце повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

В результате обстрелов Красногригорьевской общины разрушения получили десятки домов и линия электропередач. Без света осталась тысяча человек.

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