Российские оккупанты обстреляли Днепр и попали в нефтебазу. Некоторые горожане не удержались и начали снимать фото и видео в соцсетях.

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Ответственность за распространение кадров последствий обстрела

Мэр Днепра Борис Филатов провел разговор с СБУ. Завтра они будут искать всех, кто опубликовал материалы обстрела в соцсетях.

Всех, конечно, не отловим, но кто-то обязательно уедет далеко и надолго,

– пообещал Филатов.

Напомним: ни в коем случае нельзя сообщать, куда попали вражеские ракеты, фотографировать или снимать последствия обстрела – это помогает врагу корректировать огонь.