Російські окупанти обстріляли Дніпро та влучили у нафтобазу. Деякі істяни не втрималися і почали знімати фото та відео у соцмережах.
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Відповідальність за поширення кадрів наслідків обстрілу
Мер Дніпра Борис Філатов провів розмову з СБУ. Завтра вони шукатимуть усіх, хто опублікував матеріали обстрілу у соцмережах.
Всіх, безперечно, не відловимо, але хтось обов'язково поїде далеко і надовго,
– пообіцяв Філатов.
Нагадаємо: у жодному разі не можна повідомляти, куди влучили ворожі ракети, фотографувати або фільмувати наслідки обстрілу – це допомагає ворогу коригувати вогонь.
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