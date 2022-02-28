Об этом сообщил спикер ГСЧС в области Александр Ивченко.

Важно Снаряд оккупантов попал в жилой дом в центре Чернигова: пылают нижние этажи

По его словам , травмы у женщины незначительные . Пожар, возникший в результате попадания снаряда, уже ликвидирован спасателями.

Отметим, что Чернигов оказался под обстрелом российских оккупантов в ночь на 28 февраля. Враг совершил обстрел жилого района в центре города. Один из снарядов российских оккупантов попал в жилой дом. В результате произошло возгорание двух нижних этажей.

Снаряд оккупантов попал в жилой дом в центре Чернигова: смотрите видео

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