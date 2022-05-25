В Офисе генпрокурора сообщили, что танковый батальон Вооруженных сил России вторгся на территорию Черниговской области для того, чтобы осуществить вооруженный захват Черниговского аэропорта и оккупировать область, передает 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Российскому командиру сообщили о подозрении: он отдал приказ об обстреле нефтебазы в Луцке

Во время нападения командир батальона дал незаконный приказ оператору-наводчику обстрелять осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в Чернигове. Известно, что жилое здание не является военной целью и не использовалось для военных нужд. Своими обстрелами российские захватчики полностью разрушили отдельные жилые помещения.

Последствия обстрела дома в Чернигове: фото Офиса генпрокурора

Военным сообщили о подозрении

За обстрел жилого дома в Чернигове при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении командиру танкового батальона, а также оператору-наводчику воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й Военных подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

Подозреваемые взяты в плен после того, как Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский танк оккупантов.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливается причастность российских военных к совершению других преступлений в Украине.

Первому оккупанту, судимому в Украине, уже вынесли приговор

Напомним, что в Украине осудили первого российского военного за зверства против украинского народа. Им стал 21-летний Вадим Шишимарин, убитый 62-летним гражданским жителем Сумщины во время оккупации.

Судебный процесс над Вадимом Шишимарин был публичным по требованиям обвинителей. Солдат пытался в суде оправдать свои действия, мол, он не хотел стрелять в мужчину, но заставил его прапорщик Кафуров.

В понедельник, 23 мая, был вынесен приговор российскому военному за грубое нарушение обычаев и законов войны – Вадим Шишимарин будет отбывать пожизненное заключение за убийство.

В то же время, ранее жена убитого Александра Шелипова заявляла, что не против, если заключенного обменяют на защитников Мариуполя. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что допускает возможный дальнейший обмен Шишимарина на украинских военных.

Вас может заинтересовать – рассекретили новых орков возле Бучи: видео