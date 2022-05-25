В Офисе генпрокурора сообщили, что танковый батальон Вооруженных сил России вторгся на территорию Черниговской области для того, чтобы осуществить вооруженный захват Черниговского аэропорта и оккупировать область, передает 24 канал.
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Во время нападения командир батальона дал незаконный приказ оператору-наводчику обстрелять осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в Чернигове. Известно, что жилое здание не является военной целью и не использовалось для военных нужд. Своими обстрелами российские захватчики полностью разрушили отдельные жилые помещения.
Последствия обстрела дома в Чернигове: фото Офиса генпрокурора
Военным сообщили о подозрении
За обстрел жилого дома в Чернигове при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении командиру танкового батальона, а также оператору-наводчику воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й Военных подозревают в нарушении законов и обычаев войны.
Подозреваемые взяты в плен после того, как Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский танк оккупантов.
В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливается причастность российских военных к совершению других преступлений в Украине.
Первому оккупанту, судимому в Украине, уже вынесли приговор
Напомним, что в Украине осудили первого российского военного за зверства против украинского народа. Им стал 21-летний Вадим Шишимарин, убитый 62-летним гражданским жителем Сумщины во время оккупации.
Судебный процесс над Вадимом Шишимарин был публичным по требованиям обвинителей. Солдат пытался в суде оправдать свои действия, мол, он не хотел стрелять в мужчину, но заставил его прапорщик Кафуров.
В понедельник, 23 мая, был вынесен приговор российскому военному за грубое нарушение обычаев и законов войны – Вадим Шишимарин будет отбывать пожизненное заключение за убийство.
В то же время, ранее жена убитого Александра Шелипова заявляла, что не против, если заключенного обменяют на защитников Мариуполя. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что допускает возможный дальнейший обмен Шишимарина на украинских военных.