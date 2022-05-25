В Офісі генпрокурора повідомили, що танковий батальйон Збройних сил Росії вторгся на територію Чернігівської області для того, аби здійснили збройне захоплення Чернігівського аеропорту та окупувати область, передає 24 канал.

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Під час нападу командир батальйону надав незаконний наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у Чернігові. Відомо, що житлова будівля не є військовою ціллю і не використовувалась для військових потреб. Своїми обстрілами російські загарбники повністю зруйнували окремі житлові приміщення будинку.

Наслідки обстрілу будинку в Чернігові: фото Офісу генпрокурора

Військовим повідомили про підозру

За обстріл житлового будинку у Чернігові за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру танкового батальйону, а також оператору-навіднику військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії ЗС Росії. Військових підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Підозрюваних взято в полон після того, як Збройні Сили України знищили ворожий танк окупантів.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюється причетність російських військових до вчинення інших злочинів в Україні.

Першому окупанту, якого судили в Україні, вже винесли вирок

Нагадаємо, що в Україні засудили першого російського військового за звірства проти українського народу. Ним став 21-річний Вадим Шишимарін, який він вбив 62-річного цивільного мешканця Сумщини під час окупації.

Судовий процес над Вадимом Шишимаріним був публічним за вимогами обвинувачів. Солдат намагався в суді виправдати свої дії, мовляв, він не хотів стріляти у чоловіка, але його змусив прапорщик Кафуров.

В понеділок, 23 травня, винесли вирок російському військовому за грубе порушення звичаїв і законів війни – Вадим Шишимарін відбуватиме довічне ув'язнення за вбивство.

Водночас раніше дружина вбитого Олександра Шеліпова заявляла, що не проти, якщо ув’язненого обміняють на захисників Маріуполя. Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що допускає можливий подальший обмін Шишимаріна на українських військових.

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