Росіянин наказав пустити ракету на нафтобазу в Луцьку

Окупант виявився командиром 23 винищувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, однак його ім'я не розголошують.

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Як з'ясувало слідство, за наказом підозрюваного росіянина 27 березня літак фронтової авіації збройних сил Росії вилетів з аеродрому неподалік Барановичів у Білорусі та здійснив пуск крилатої ракети по нафтобазі у місті Луцьк. Влучання ракети у ціль завдало майнової шкоди на суму понад 136 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проти російського командира здійснює Управління СБУ у Волинській області.

Детальніше про обстріл нафтобази у Луцьку

Увечері 27 березня під час повітряної тривоги мешканці Луцька почули вибухи. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про те, що росіяни влучили ракетою у нафтобазу.

Внаслідок обстрілу людських жертв, на щастя, не було. Однак сама нафтобаза зазнала серйозних пошкоджень, крім того – розпочалася масштабна пожежа.

Рятувальники працювали на місці події усю ніч. Вранці вогонь вдалося локалізувати, а повністю пожежу погасили лише близько 6:00 29 березня. Загалом луцька нафтобаза палала півтори доби.

Пом'якшити наслідки ракетного удару та пожежі допомогла погода. Сильний вітер не дозволив концентрованому диму від горіння нафтопродуктів лягти на житлову забудову. Завдяки цьому, в жодному з 4 місць, де робили заміри повітря, не виявили ані оксиду вуглецю, ані сірчистого ангідриду, ані діоксиду азоту.

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Як росіяни обстрілювали українські нафтобази

Наприкінці березня під приціл ворожих ракет потрапила не лише луцька нафтобаза. Окупанти цілеспрямовано обстрілювали сховища нафти й в інших українських містах, зокрема у західних регіонах.

26 березня російські окупанти обстріляли нафтобазу у Львові. Жертв від авіаудару також не було, а от сховище пального було повністю зруйноване. Львівські рятувальники гасили пожежу всю ніч.

28 березня ціллю для ворога стала нафтобаза у Дубно, що на Рівненщині. Знову обійшлося без жертв, але нафтобаза – зруйнована вщент. Пожежу ліквідували аж 30 березня.

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