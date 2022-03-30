Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він зазначив, що вогнеборці завершують гасити один з осередків пожежі.
До теми Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині
"Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців. Перемога буде за нами. Слава Україні!", – написав Коваль.
Нафтобаза на Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля
Наслідки ракетного удару по Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля
Росіяни обстріляли нафтобазу ще 28 березня / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля
Нафтобаза зруйнована вщент / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля
Що відомо про обстріл нафтобази на Рівненщині
- Окупанти 28 березня завдали удару по нафтобазі у Рівненській області. Там виникла масштабна пожежа. На місце обстрілу приїхали працівники ДСНС та хімічної лабораторії.
- Голова Рівненської ОВА Коваль розповів, що жертв та постраждалих немає. Також не було критичного розливу нафти, а хімічний та радіаційний фон в нормі.
- Станом на 29 березня на місці працювали 67 вогнеборців.
- Раніше, 27 березня, росіяни також атакували нафтобазу в Дубні на Рівненщині. Рашисти повністю зруйнували об'єкт.