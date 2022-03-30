Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він зазначив, що вогнеборці завершують гасити один з осередків пожежі.

До теми Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

"Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців. Перемога буде за нами. Слава Україні!", – написав Коваль.



Нафтобаза на Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля



Наслідки ракетного удару по Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля



Росіяни обстріляли нафтобазу ще 28 березня / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля



Нафтобаза зруйнована вщент / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля

Що відомо про обстріл нафтобази на Рівненщині