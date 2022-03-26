Про це 26 березня на брифінгу розповіли мер міста Андрій Садовий та очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Під атаку потрапила нафтобаза в самому Львові.
До теми Другий удар по Львову росіяни завдали по об'єкту оборонної сфери
"Цей об'єкт в житловому кварталі. Було 2 попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Друге попадання було по об'єкту оборонної структури, по заводу, який є також в житловому масиві", – розповів очільник ОВА.
Рятувальники гасять пожежі
За словами Козицького, після першого удару 5 людей звернулися по допомогу. Жертв немає. Вогнеборці на місцях гасять пожежі.
Садовий наголосив, що це вже другий удар за останній тиждень. Він зазначив, що ракети потрапляють точно в об'єкти інфраструктури.
Садовий та Козицький про атаку на Львів 26 березня: дивіться відео