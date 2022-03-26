Об этом 26 марта на брифинге рассказали мэр города Андрей Садовый и глава областной военной администрации Максим Козицкий. Под атаку попала нефтебаза в самом Львове.

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"Этот объект в жилом квартале. Было 2 попадания по объектам критической инфраструктуры. Второе попадание было по объекту оборонной структуры, по заводу, который находится также в жилом массиве", – рассказал глава ОВА.

Спасатели тушат пожары

По словам Козицкого, после первого удара 5 человек обратились за помощью. Жертв нет. Пожарные на местах тушат пожары.

Садовый подчеркнул, что это уже второй удар за последнюю неделю. Он отметил, что ракеты попадают точно в объекты инфраструктуры.

Садовый и Козицкий об атаке на Львов 26 марта: смотрите видео