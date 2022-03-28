Локалізувати вогонь змогли лише на 8:12 ранку 28 березня. З пожежею боролись всю ніч.

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Рятувальники на гасіння подали водяні та пінні стволи, провели пінну атаку,

– кажуть у ДСНС.

Водночас вогонь повністю поки не приборкали, триває гасіння.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що нафтобаза серйозно постраждала. Всією інформації про збитки поки повідомити не можуть. Попередньо відомо, що жертв немає.

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