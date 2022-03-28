Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Ну стосовно нафтобаз, я б додав ще щодо продуктових складів. Можна сказати, що це не тактика, а стратегія. Це зміна стратегії взагалі бойових дій Росії", – зазначив радник міністра.

За словами Денисенка, зараз головним завданням буде розосередження як продуктів харчування, так і нафтопродуктів.

Думаю, нам вдасться це зробити й та шкода, якої вже завдали, в принципі не настільки критична і для посівної, і для армії, і для Укрзалізниці – головних споживачів пального,

– додав радник міністра.

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