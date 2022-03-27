Окупанти знищили нафтобазу вщент

Про це 27 березня в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, нафтобаза у Дубно знищена вщент.

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Водночас, на щастя, внаслідок ударів російських окупантів обійшлося без жертви.

Нафтобаза знищена вщент, але обійшлося без людських жертв,

– сказав Коваль.

Росія атакувала нафтобази

У суботу, 27 березня, російські окупанти ракетами атакували нафтобазу в Дубно. Перед цим ЗСУ збили ворожий дрон.

У ніч з 26 на 27 березня пожежу вдалося локалізувати.

Також окупанти завдали ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього виникла пожежа одного з промислових підприємств для зберігання пального.

Там пожежу ліквідували тільки зранку 27 березня.

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