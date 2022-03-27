Оккупанты уничтожили нефтебазу полностью
Об этом 27 марта в эфире телеканала "Эспрессо" заявил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. По его словам, нефтебаза в Дубно уничтожена полностью.
Стоит внимания Из-за обстрела нефтебазы в Дубно ряд поездов будут следовать с задержкой
В то же время, к счастью, в результате ударов российских оккупантов обошлось без жертвы.
Нефтебаза уничтожена дотла, но обошлось без человеческих жертв,
– сказал Коваль.
Россия атаковала нефтебазы
- В субботу, 27 марта, российские оккупанты ракетами атаковали нефтебазу в Дубно. Перед этим ВСУ сбили вражеский дрон.
- В ночь с 26 на 27 марта пожар удалось локализовать.
- Также оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Вследствие этого возник пожар одного из промышленных предприятий для хранения топлива.
- Там пожар ликвидировали только утром 27 марта.
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